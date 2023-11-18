Двоих школьников сбили на юге Петербурга. Третьеклассника подвел самокат

Двое школьников попали в больницы после ДТП на юге Петербурга.



13-летнюю девочку сбила «Шкода Октавия», за рулем которой был 39-летний местный житель, накануне около восьми утра у дома 3 по Малой Бухарестской, стало известно «Фонтанке» 18 ноября. По предварительной информации, семиклассница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

С серьезными травмами ног школьницу в состоянии средней тяжести увезли в детскую больницу № 1.



Водитель в этом году дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.



Вторая авария с пострадавшим ребенком произошла после шести вечера на 2-й Комсомольской улице в районе дома 13, корпус 1. «КИА Рио» под управлением 42-летней женщины сбила 9-летнего мальчика на самокате. Он, по предварительной информации, пытался переехать дорогу вне пешеходного перехода и был один на дороге.

