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    Двоих школьников сбили на юге Петербурга. Третьеклассника подвел самокат

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    Двое школьников попали в больницы после ДТП на юге Петербурга.

    13-летнюю девочку сбила «Шкода Октавия», за рулем которой был 39-летний местный житель, накануне около восьми утра у дома 3 по Малой Бухарестской, стало известно «Фонтанке» 18 ноября. По предварительной информации, семиклассница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    С серьезными травмами ног школьницу в состоянии средней тяжести увезли в детскую больницу № 1.

    Водитель в этом году дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

    Вторая авария с пострадавшим ребенком произошла после шести вечера на 2-й Комсомольской улице в районе дома 13, корпус 1. «КИА Рио» под управлением 42-летней женщины сбила 9-летнего мальчика на самокате. Он, по предварительной информации, пытался переехать дорогу вне пешеходного перехода и был один на дороге.

    В состоянии средней тяжести с травмами головы мальчика госпитализировали в детскую больницу № 1.

    Полиция проводит проверки по обеим авариям.

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