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    Роскомнадзор сможет вносить в запретный реестр сайты с информацией о способах обхода блокировок

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    Правительство РФ дало Роскомнадзору полномочия вносить сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов, в Единый реестр запрещенной информации. Постановление за подписью премьера Михаила Мишустина 17 ноября опубликовано на официальном портале нормативных актов.

    Теперь появилось новое основание для включения в перечень — оно касается «информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», уточняет РИА Новости.

    В «запретный» реестр также входит информация о наркотиках, порно, о способах совершения самоубийства и прочее.

    На сайте Роскомнадзора есть форма, с помощью которого пользователи могут направлять жалобы на сайты. После проверки информация передается в Роскомнадзор для блокировки. Если владельцы сайта не согласны с претензией — у них есть месяц на то, чтобы её обжаловать.

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