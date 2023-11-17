Ecolines вернет деньги за билеты в Финляндию

Международный автобусный перевозчик Ecolines вернет деньги за билеты на рейсы, которые пришлось отменить из-за закрытия погранпереходов Ваалима и Нуйямаа в Финляндии.
«Международный автобусный перевозчик принял решение о возврате пассажирам оплаты билетов в полном объеме», — сообщили «Фонтанке» в компании вечером 17 ноября.
Полная информация о возврате будет опубликована на сайте компании, добавили в Ecolines.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербурженка пыталась дозвониться в Ecolines и выяснить, как вернуть деньги за билеты на рейс в Хельсинки, запланированный на 19 ноября. Однако перевозчик тогда перестал отвечать на звонки.