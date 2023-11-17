Минобороны РФ сменило главу ракетных войск и артиллерии

Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил России возглавил генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, в этой должности 17 ноября его назвала газета «Красная звезда». Клименко сменил на этом посту генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского. По данным ТАСС, перестановка произошла в октябре.



Дмитрию Клименко 54 года, он уроженец Нежина Черниговской области УССР. По данным РБК, образование он получил в Одесском высшем артиллерийском командном училище, потом окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию и Военную академию Генштаба России. Принимал участие в первой и второй чеченских войнах.