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    Минобороны РФ сменило главу ракетных войск и артиллерии

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    Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил России возглавил генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, в этой должности 17 ноября его назвала газета «Красная звезда». Клименко сменил на этом посту генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского. По данным ТАСС, перестановка произошла в октябре.

    Дмитрию Клименко 54 года, он уроженец Нежина Черниговской области УССР. По данным РБК, образование он получил в Одесском высшем артиллерийском командном училище, потом окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию и Военную академию Генштаба России. Принимал участие в первой и второй чеченских войнах.

    За «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе», получил звание Героя России. В начале ноября 2023-го Клименко присвоено звание генерал-лейтенанта.

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    Дмитрий КлименкоРакетные войска и артиллерия
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