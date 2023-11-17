    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    769мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    Fontanka.Digital

    «...Глядя на рядовых обдолбанных граждан Америки...»: На ТВ обсудили визит Си Цзиньпина в США

    419
    3 комментария

    Встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина, после которой Байден назвал китайского лидера диктатором, обсудили на российском ТВ.

    «Фонтанка.ру»

    Байден назван «дедом», за которого стыдно Энтони Блинкену. Президента США сравнили так же с собачкой китайского лидера, а само государство — со странами третьего мира за то, что администрация Сан-Франциско перед саммитом вывезла из города бездомных и наркоманов.

    В целом у Байдена, по мнению российских шоуменов, нет никаких шансов подружиться с Китаем.

    Наша традиционная #коробка_передач. Смотрим.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Коробка передач
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close