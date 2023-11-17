«...Глядя на рядовых обдолбанных граждан Америки...»: На ТВ обсудили визит Си Цзиньпина в США

Встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина, после которой Байден назвал китайского лидера диктатором, обсудили на российском ТВ.
«Фонтанка.ру»
Байден назван «дедом», за которого стыдно Энтони Блинкену. Президента США сравнили так же с собачкой китайского лидера, а само государство — со странами третьего мира за то, что администрация Сан-Франциско перед саммитом вывезла из города бездомных и наркоманов.
В целом у Байдена, по мнению российских шоуменов, нет никаких шансов подружиться с Китаем.
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