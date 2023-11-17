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    ДТП в Кронштадте тормозит КАД

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    Авария на внешнем кольце КАД в Кронштадте заметно тормозит движение на кольцевой вечером 17 ноября.

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    «Около 18.00 мск на 126 км внешнего кольца Финской стороны на транспортной развязке «Котлин» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса», — сообщает официальный телеграм-канал Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

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    О пострадавших на момент публикации данных нет.

    Вечером в пятницу дорожная ситуация в Петербурге в целом не радует водителей. В 18.50 мск сервис Яндекс-Навигатор оценивал загруженность дорог на 8 баллов из 10 возможных. На момент публикации оценка изменилась — трафик упал до 7 баллов. В городе очень много аварий.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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