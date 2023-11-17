    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    769мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.95eur96.59

    Ректор МГУ вручил Кадырову высшую награду Евразийской ассоциации университетов

    1632
    17 комментариев

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден медалью «За вклад в евразийское сотрудничество» Евразийской ассоциации университетов. Ее Кадырову вручил ректор МГУ Виктор Садовничий. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает ТАСС.

    «Ассоциация единодушно наградила вас, главу Чеченской Республики, медалью Евразийской ассоциации университетов», — сказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Садовничий на открытии филиала вуза в Грозном.

    Также он отметил, что вырученная медаль — высшая награда Евразийской ассоциации университетов, объединяющей 150 высших учебных заведений стран евразийского содружества.

    В пятницу стало известно, что сына главы Чечни Адама Кадырова снова наградили, но в этот раз не орденом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Рамзан КадыровВиктор Садовничий
    ЛАЙК1
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close