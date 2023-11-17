Ректор МГУ вручил Кадырову высшую награду Евразийской ассоциации университетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден медалью «За вклад в евразийское сотрудничество» Евразийской ассоциации университетов. Ее Кадырову вручил ректор МГУ Виктор Садовничий. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает ТАСС.



«Ассоциация единодушно наградила вас, главу Чеченской Республики, медалью Евразийской ассоциации университетов», — сказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Садовничий на открытии филиала вуза в Грозном.



Также он отметил, что вырученная медаль — высшая награда Евразийской ассоциации университетов, объединяющей 150 высших учебных заведений стран евразийского содружества.

