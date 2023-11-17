Водитель автобуса, протаранивший пост техконтроля на Революции, встретит Новый год под арестом

Суд в Петербурге отправил под арест водителя автобуса, который вечером 15 ноября устроил ДТП на автомойке в Красногвардейском районе. При таране будки техконтроля серьезно пострадала женщина.



Авария произошла около десяти часов вечера у дома 58А по шоссе Революции, сообщает 17 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, обвиняемый, управляя технически исправным автобусом Volgabas, принадлежащим ООО «Автотранспортная компания», ненадолго остановился перед комплексом автоматической мойки, а затем, не убедившись в безопасности маневра, поехал дальше, ускорившись. При этом он не выдержал боковой интервал до стоящего в воротах мойки другого автобуса и наехал сначала на него, затем — на пост отдела технического контроля и находившуюся рядом женщину, а после врезался в стену автомойки.