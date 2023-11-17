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    «Ночлежка» ищет в Петербурге и Москве помещения, чтобы организовать предновогоднюю акцию для своих подопечных

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    1 комментарий

    Благотворительная организация «Ночлежка» готовится к запуску ежегодной предновогодней акции «Мандаринка и тушёнка», в ходе которой будет собирать подарки для своих подопечных – людей, оставшихся без крыши над головой. Чтобы организовать сбор подарков, необходимы помещения, а чтобы их найти, волонтёры обратились за помощью к петербуржцам и москвичам.

    В организации пояснили: для того, чтобы принять подарки (продукты, средства гигиены, тёплые вещи и пр.), хранить их, сортировать и собирать подарочные наборы, «Ночлежка» ежегодно на месяц арендует помещения в Петербурге и Москве. На данный момент подходящих площадей не нашлось, а начало акции не за горами.

    «Дорогие петербуржцы и москвичи, помогите нам, пожалуйста, найти склады для подарков в своих городах. Предназначение не важно: это может быть фотостудия, склад или репетиционная база. Площадь — от 60 до 100 кв м. Важно, чтобы рядом была парковка, помещение отапливалось, были водопровод и электричество и не было мышей, насекомых и других вредителей. Желателен отдельный вход и круглосуточный доступ», - говорят в «Ночлежке».

    Подробную информацию и контакты сотрудников благотворительной организации можно узнать на официальной странице «Ночлежки» в соцсети.

    Акция «Мандаринка и тушёнка» проводится уже более 10 лет. Ежегодно сотрудники организации собирают в каждой из столиц по несколько сотен подарков, которые раздают бездомным в канун новогодних праздников.

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    Комментарии 1

    Гость17 Ноя 2023 в 17:27
    а работать они не хотят
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