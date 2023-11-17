«Ночлежка» ищет в Петербурге и Москве помещения, чтобы организовать предновогоднюю акцию для своих подопечных

Благотворительная организация «Ночлежка» готовится к запуску ежегодной предновогодней акции «Мандаринка и тушёнка», в ходе которой будет собирать подарки для своих подопечных – людей, оставшихся без крыши над головой. Чтобы организовать сбор подарков, необходимы помещения, а чтобы их найти, волонтёры обратились за помощью к петербуржцам и москвичам.



В организации пояснили: для того, чтобы принять подарки (продукты, средства гигиены, тёплые вещи и пр.), хранить их, сортировать и собирать подарочные наборы, «Ночлежка» ежегодно на месяц арендует помещения в Петербурге и Москве. На данный момент подходящих площадей не нашлось, а начало акции не за горами.

