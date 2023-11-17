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    В октябре спрос на первичном рынке Петербура и Ленобласти вырос на 30%

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    На первичном рынке недвижимости Петербурга и Ленобласти в октябре заключили около 9 тыс. сделок. По данным «Петербургской недвижимости», относительно того же периода прошлого года рост составил более 30%.

    Для сравнения, в июне купили 5,9 тыс и в июле — 6,5 тысяч квартир.

    — На фоне инфляции, ослабления рубля, изменений условий ипотеки и роста ключевой ставки интерес к недвижимости для сохранения сбережений укрепился, — пояснила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — На протяжении месяца покупатели быстрее входили в сделку по ипотеке, стремясь зафиксировать старые условия.

    Среди локаций, где преимущественно покупали жилье, лидирует Всеволожский район Ленинградской области с 23% сделок, на втором месте — Невский район с долей 11%, на третьем — Приморский район с показателем в 10%.

    Объем предложения новостроек за 10 месяцев составил 4,2 млн кв. метров жилья, при этом 49% предложения в масс-маркете оказалось сосредоточено в трех районах — Всеволожском в области, Приморском и Московском в Петербурге.

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