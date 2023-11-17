Игроки строительного рынка предлагают доработать механизм эскроу для создания новых рабочих мест





Объекты нежилой недвижимости и инфраструктуры в новых районах создают места приложения труда (МПТ), и девелоперы готовы их строить, но для достаточного объема инвестиций в эту сферу стоит доработать механизм эскроу-кредитования.Такое мнение высказал директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.



— Промышленный хаб, офисный центр или технопарк — это, как правило, сложный проект с долгим сроком окупаемости, — считает Анатолий Клинков. — При этом привлечь целевой кредит сложно: коммерческие объекты требуют значительной доли собственных средств девелопера, а еще средств на оплату процентов на время строительства. При этом в нынешних условиях эскроу-кредитования собственной ликвидности у компаний мало.

