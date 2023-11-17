Игроки строительного рынка предлагают доработать механизм эскроу для создания новых рабочих мест

Объекты нежилой недвижимости и инфраструктуры в новых районах создают места приложения труда (МПТ), и девелоперы готовы их строить, но для достаточного объема инвестиций в эту сферу стоит доработать механизм эскроу-кредитования.Такое мнение высказал директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.
— Промышленный хаб, офисный центр или технопарк — это, как правило, сложный проект с долгим сроком окупаемости, — считает Анатолий Клинков. — При этом привлечь целевой кредит сложно: коммерческие объекты требуют значительной доли собственных средств девелопера, а еще средств на оплату процентов на время строительства. При этом в нынешних условиях эскроу-кредитования собственной ликвидности у компаний мало.
Сегодня включить финансирование создания объектов МПТ в эскроу-кредиты нельзя из-за лимитов на одного заемщика, и поэтому даже на жилые проекты нередко приходится брать кредиты в разных банках. Распределять между ними финансирование и объяснять, на какую часть проекта пойдут деньги, очень сложно. А средств после раскрытия эскроу на строительство затратного объекта целиком может не хватить.
— Пока не существует механизма, который бы упростил процедуру в целом, — добавил эксперт. — Можно было бы разработать способы привлечения девелоперами кредитов из тех банков, где уже взяты кредиты на жилые проекты — например, за счет корректировки лимита.