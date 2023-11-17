В Кремле признали необходимость цензуры в военное время: новости СВО за 17 ноября

В военное время нужна цензура и жесткие действия властей, считают в Кремле Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 17 ноября.



В Кремле признали необходимость цензуры в военное время В военное время государству нужна цензура и жесткие действия властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «МГИМО 360».

— Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом, — заявил Песков.



Также Дмитрия Пескова спросили, чем отличается критика и дискредитация Вооруженных сил России. Пресс-секретарь президента не смог ответить на этот вопрос, заявив, что грань «очень тонкая».

О чем еще говорил Песков в интервью «МГИМО 360», читайте на MSK1.RU. Несколько регионов России атаковали беспилотники Утром 17 ноября над Смоленской областью силы ПВО сбили несколько беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

— Силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа, — написал он в телеграм-канале.



Позже атаку на регион подтвердили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что всего регион атаковали три дрона. Еще один беспилотник уничтожили над Белгородской областью.



Кроме того, сегодня звучала воздушная тревога в Севастополе. По информации Минобороны, это было из-за атаки двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Средства ПВО уничтожили ракеты над акваторией Черного моря.

В НАТО заявили, что ситуация на Украине «сложнее, чем ожидалось» Ситуация в зоне боевых действий на Украине оказалась сложнее, чем ожидалось. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом.



— Мы должны осознавать, что ситуация на поле боя сложная. Россия не планирует мира — напротив, мы видим, как она начала наступательные операции, — заявил Столтенберг. — Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось; и это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине.

Генсек НАТО добавил, что уверен в западной поддержке Украины.

Ветеранам боевых действий начнут оформлять инвалидность бессрочно Ветеранам боевых действий больше не нужно будет подтверждать инвалидность повторно. Правительство утвердило соответствующее постановление, сообщают «Известия».



Теперь ветераны будут получать бессрочную инвалидность при первом освидетельствовании. Речь идет о бойцах, которые получили тяжелые увечья, ранения и травмы во время военной службы, службы по контракту или пребывании в добровольческом формировании.

При этом у граждан останется возможность повторно обратиться в больницу для пересмотра группы инвалидности при изменении состояния здоровья.

США одобрили временный бюджет без помощи Украине Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании федерального правительства страны. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, в закон не включили помощь Украине и Израилю.



Закон продлевает финансирование приоритетных направлений до 19 января: строительства в оборонных интересах, выплат ветеранам, работы транспорта и жилья, сельского хозяйства и так далее.

Ранее Сенат США одобрил временную меру финансирования, исключив чрезвычайную помощь Украине и Израилю.

