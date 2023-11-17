Загитову обвинили в слишком вульгарном образе. За нее заступилась Волочкова

«У Алины Загитовой такие заслуги перед страной, что все, что она наденет, будет прекрасным! Мне очень нравятся ее образы, а людей без вкуса не спрашивают. Не нравится — не смотрите! Чем красивее женщина, тем больше ее критикуют», — цитирует Волочкову Sport24 .

«Все мои близкие люди поддержали меня, но я также благодарна и тем, кто критиковал мой образ. Я специально заказывала этот наряд за два дня, тщательно подготавливалась. Реакция мотивирует меня стараться еще больше. Поддержки было больше, конечно же. Она пришла как от тех, кто всегда со мной, так и от тех, кто недавно вошел в мою жизнь», - заявила Загитова и интервью РИА Новости.