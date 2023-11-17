Фотограф из Петербурга занял первое место на международном конкурсе — жюри покорил ледокол на Финском заливе

Петербургский фотограф Александр Чехонин выиграл в одной из номинаций на Международной премии фотографии. Жюри наградило петербуржца за снимок ледокола на Финском заливе 17 ноября. «Фонтанка» поговорила с фотографом и узнала, как ему удалось покорить судей.



HIPA имени Хамдана — одна из самых престижных мировых премий фотографии, которая проводится при поддержке королевской семьи в Дубае.

Александр сам подал заявку. В качестве конкурсной работы выбрал фотографию ледокола на Финском заливе под названием «Окруженный льдом». Снимок петербуржец сделал с дрона еще в 2021 году.