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    Фотограф из Петербурга занял первое место на международном конкурсе — жюри покорил ледокол на Финском заливе

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    Петербургский фотограф Александр Чехонин выиграл в одной из номинаций на Международной премии фотографии. Жюри наградило петербуржца за снимок ледокола на Финском заливе 17 ноября. «Фонтанка» поговорила с фотографом и узнала, как ему удалось покорить судей.

    HIPA имени Хамдана — одна из самых престижных мировых премий фотографии, которая проводится при поддержке королевской семьи в Дубае.

    Александр сам подал заявку. В качестве конкурсной работы выбрал фотографию ледокола на Финском заливе под названием «Окруженный льдом». Снимок петербуржец сделал с дрона еще в 2021 году.

    «Окруженный льдом»
    «Окруженный льдом»Фото: Александр Чехонин
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    «Никто не видел чужих фотографий, но я не ожидал. Было очень много сильных работ», — говорит фотограф. Однако жюри в качестве лучшей выбрало фотографию ледокола, и Александр занял первое место в номинации General colour. За это он получил награду и денежный приз в размере $15 тысяч.

    Александру Чехонину 37 лет. Заниматься фотографией он начал около 15 лет назад, однако на конкурсы решил подаваться только в последние два года, когда понял, что уровень фотографий позволяет. Петербуржец несколько раз доходил до финалов, нередко получал приз зрительских симпатий. А буквально неделю назад взял гран-при конкурса «Русская цивилизация» в Москве за не менее удивительное фото.

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    Насладиться другими работами петербургского фотографа можно здесь.

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    «Окруженный льдом»
    «Окруженный льдом»Фото: Александр Чехонин

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