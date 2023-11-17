Фотограф из Петербурга занял первое место на международном конкурсе — жюри покорил ледокол на Финском заливе

Петербургский фотограф Александр Чехонин выиграл в одной из номинаций на Международной премии фотографии. Жюри наградило петербуржца за снимок ледокола на Финском заливе 17 ноября. «Фонтанка» поговорила с фотографом и узнала, как ему удалось покорить судей.
HIPA имени Хамдана — одна из самых престижных мировых премий фотографии, которая проводится при поддержке королевской семьи в Дубае.
Александр сам подал заявку. В качестве конкурсной работы выбрал фотографию ледокола на Финском заливе под названием «Окруженный льдом». Снимок петербуржец сделал с дрона еще в 2021 году.
«Никто не видел чужих фотографий, но я не ожидал. Было очень много сильных работ», — говорит фотограф. Однако жюри в качестве лучшей выбрало фотографию ледокола, и Александр занял первое место в номинации General colour. За это он получил награду и денежный приз в размере $15 тысяч.
Александру Чехонину 37 лет. Заниматься фотографией он начал около 15 лет назад, однако на конкурсы решил подаваться только в последние два года, когда понял, что уровень фотографий позволяет. Петербуржец несколько раз доходил до финалов, нередко получал приз зрительских симпатий. А буквально неделю назад взял гран-при конкурса «Русская цивилизация» в Москве за не менее удивительное фото.
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