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    Конфликт в секторе Газа помешал министру культуры Палестины посетить форум в Петербурге

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    Министр культуры Палестины Атеф Абу Сейф не смог принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур. Причиной тому стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за которой границы сектора Газа, где находится Абу Сейф, закрыты.

    Об этом 17 ноября сообщил его заместитель Мохаммед Худур, который представлял страну на форуме. Он выразил благодарность России за приглашение и поддержку палестинской культуры. Замминистра также призвал мирную общественность помочь Палестине справиться с последствиями конфликта, пишет ТАСС.

    Эскалация конфликта произошла 7 октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС из сектора Газа вторглись в Израиль и взяли в заложники мирных граждан, в том числе иностранных. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию, которая привела к многочисленным жертвам.

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