Конфликт в секторе Газа помешал министру культуры Палестины посетить форум в Петербурге

Министр культуры Палестины Атеф Абу Сейф не смог принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур. Причиной тому стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за которой границы сектора Газа, где находится Абу Сейф, закрыты.

Об этом 17 ноября сообщил его заместитель Мохаммед Худур, который представлял страну на форуме. Он выразил благодарность России за приглашение и поддержку палестинской культуры. Замминистра также призвал мирную общественность помочь Палестине справиться с последствиями конфликта, пишет ТАСС.