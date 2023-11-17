Житель Красного Села прыгнул из окна на чужую машину и ушел по делам

Оригинальный способ покинуть квартиру выбрал мужчина из Красного Села. Он эффектно вышел на улицу через окно, свалившись на машину. Казалось бы, без травм тут не обойтись, но «Карлсон» скатился на тротуар и пошел по своим делам. Видео 17 ноября обсуждают в петербургских пабликах.
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, странное происходило на проспекте Ленина в ночь на четверг. Прыгун оставил после себя вмятину в крыше машины и испорченное лобовое стекло. Правда, в полицию, по данным «Фонтанки», владелец пока не обращался. Мужчина, который вылетел из окошка, тоже, кажется, совсем не пострадал и не приходил в больницу за помощью.
Жители дома в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» пишут, что той ночью слышали «бабах». Некоторые также рассказывают, что мужчине кричали «прыгай», а после его приземления закрыли за ним окно. Не обошлось без шуток про нагрянувшего внезапно мужа и любовника, который вынужден был убегать таким вот образом. Героев блокбастеров тоже вспомнили. «Вообще-то терминатор должен прилетать голым!» — отметили знатоки западного кинематографа.