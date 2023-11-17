Госдума увеличила пошлины за загранпаспорт, разрешение на работу и другие документы

Государственная дума на заседании 17 ноября приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ. В том числе они повышают пошлины за выдачу загранпаспорта, проездного документа беженца, визы, вида на жительство, разрешения на работу и ряда других документов.
Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца (с электронным носителем информации), согласно документу, с 5 тысяч рублей вырастет до 6 тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с 2,5 тысяч до 3 тысяч рублей. Пошлина за выдачу или продление проездного документа беженца, а также регистрацию иностранца или лица без гражданства по месту жительства в РФ составит 420 рублей вместо 350 рублей. За выдачу или продление российской визы вместо 1 тысячи рублей придется заплатить 1 200 рублей, для многократной визы — 1 920 рублей вместо 1 600 рублей.
За выдачу приглашения в Россию пошлина обойдется в 960 рублей вместо 800 рублей, вида на жительство — в 6 тысяч рублей вместо пяти, разрешения на временное проживание (в том числе для получения образования) — в 1 920 рублей вместо 1 600 рублей. Госпошлина за разрешение на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 до 12 тысяч рублей, а за разрешение на работы для иностранца — с 3 500 до 4 200 рублей. Получение гражданства РФ, выход из него, а также установление факта наличия или отсутствия российского гражданства тоже обойдется в 4 200 рублей вместо 3,5 тысяч.
А вот пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании или внесении в него изменений, наоборот, снизится с 2 до 1 миллиона рублей. Пункт о пошлинах должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.
Помимо этого, поправки устанавливают для налоговых агентов два срока перечисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет. За период с 1-го по 22-е число текущего месяца это нужно будет сделать не позднее 28-го числа текущего месяца, а за период с 23-го по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.