Госдума увеличила пошлины за загранпаспорт, разрешение на работу и другие документы

Государственная дума на заседании 17 ноября приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ. В том числе они повышают пошлины за выдачу загранпаспорта, проездного документа беженца, визы, вида на жительство, разрешения на работу и ряда других документов.



Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца (с электронным носителем информации), согласно документу, с 5 тысяч рублей вырастет до 6 тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с 2,5 тысяч до 3 тысяч рублей. Пошлина за выдачу или продление проездного документа беженца, а также регистрацию иностранца или лица без гражданства по месту жительства в РФ составит 420 рублей вместо 350 рублей. За выдачу или продление российской визы вместо 1 тысячи рублей придется заплатить 1 200 рублей, для многократной визы — 1 920 рублей вместо 1 600 рублей.