«Пополним ваш арсенал». Лукашенко подарили гранатомет

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили гранатомет. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого» 17 ноября.
В пятницу Лукашенко посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения во время рабочей поездки в Гомель. Лидер Белоруссии осмотрел хранилище оружия, узнал о возможностях базы и проверил цех по ремонту артиллерийского вооружения.
В заключение Лукашенко подарили гранатомет со словами: «Пополнить ваш арсенал!».
Это не первый экстравагантный подарок президенту. В июле министр обороны Белоруссии подарил Лукашенко «ядерную бомбу», а точнее — ее макет.