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    «Пополним ваш арсенал». Лукашенко подарили гранатомет

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    15 комментариев

    Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили гранатомет. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого» 17 ноября.

    В пятницу Лукашенко посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения во время рабочей поездки в Гомель. Лидер Белоруссии осмотрел хранилище оружия, узнал о возможностях базы и проверил цех по ремонту артиллерийского вооружения.

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    В заключение Лукашенко подарили гранатомет со словами: «Пополнить ваш арсенал!».

    Это не первый экстравагантный подарок президенту. В июле министр обороны Белоруссии подарил Лукашенко «ядерную бомбу», а точнее — ее макет.

    Фото: Пул Первого

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    Комментарии 15

    Гость17 Ноя 2023 в 15:04
    Застрелись!
    +0−0
    Гость17 Ноя 2023 в 14:36
    удавку не подарили?
    +0−0
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