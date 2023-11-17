В Петербурге могут ужесточить наказание за злостное нарушение закона о тишине

Заксобрание Петербурга рассмотрит инициативу, ужесточающую наказание для злостных нарушителей закона о тишине. Проект документа опубликован на сайте парламента 17 ноября.

Группа парламентариев (Валерий Гарнец, Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин) предложили за повторное нарушение закона о тишине по ночам (за шум от телевизоров и аудиосистем, крики, передвижение мебели, использование пиротехники), а также за нарушение режима тишины по выходным (шумные ремонтные работы) штрафовать граждан на 4–5 тысяч рублей, должностных лиц — на 40–50 тысяч, а юрлиц — на 200–300 тысяч рублей.

За ночные ремонтные работы предлагается штрафовать граждан на 4–5 тысяч, должностных лиц — на 40–50 тысяч, а компании — на 400–600 тысяч рублей. А за строительные работы, повлекшие нарушение тишины в ночное время на защищаемых объектах в Петербурге, граждан наказывать на 5 тысяч, а компании наказывать штрафом от 800 тысяч до миллиона рублей.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в городе есть те, кто злостно и неоднократно нарушал ночной режим тишины, например регулярно прослушивал ночью музыку по ночам: в барах, в квартирах или около многоквартирных домов.

За полтора года (с 2022 года по август 2023 года) по этой административной статье повторно оштрафовали 124 человека и 11 юрлиц. Всего за этот период были составлены почти тысяча протоколов, из них 902 — в отношении физлиц.