    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -5

    0 м/с, штиль

    768мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.95eur96.59

    В Петербурге могут ужесточить наказание за злостное нарушение закона о тишине

    2251
    13 комментариев

    Заксобрание Петербурга рассмотрит инициативу, ужесточающую наказание для злостных нарушителей закона о тишине. Проект документа опубликован на сайте парламента 17 ноября.

    Группа парламентариев (Валерий Гарнец, Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин) предложили за повторное нарушение закона о тишине по ночам (за шум от телевизоров и аудиосистем, крики, передвижение мебели, использование пиротехники), а также за нарушение режима тишины по выходным (шумные ремонтные работы) штрафовать граждан на 4–5 тысяч рублей, должностных лиц — на 40–50 тысяч, а юрлиц — на 200–300 тысяч рублей.

    За ночные ремонтные работы предлагается штрафовать граждан на 4–5 тысяч, должностных лиц — на 40–50 тысяч, а компании — на 400–600 тысяч рублей. А за строительные работы, повлекшие нарушение тишины в ночное время на защищаемых объектах в Петербурге, граждан наказывать на 5 тысяч, а компании наказывать штрафом от 800 тысяч до миллиона рублей.

    Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в городе есть те, кто злостно и неоднократно нарушал ночной режим тишины, например регулярно прослушивал ночью музыку по ночам: в барах, в квартирах или около многоквартирных домов.

    За полтора года (с 2022 года по август 2023 года) по этой административной статье повторно оштрафовали 124 человека и 11 юрлиц. Всего за этот период были составлены почти тысяча протоколов, из них 902 — в отношении физлиц.

    «Анализ правоприменительной практики показывает, что существующий механизм обеспечения тишины и покоя граждан не является достаточно эффективным в отношении лиц, совершающих правонарушение», — говорится в документе.

    Законопроект пока не получил юридическое заключение.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close