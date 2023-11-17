Петербуржцы стали чаще заходить в интернет в метро — среди станций лидируют «Владимирская» и «Технологический институт-1»

За год с сентября 2022 по сентябрь 2023 года больше всего вырос трафик на Правобережной линии метро — более чем в два раза. Такие данные получили аналитики МТС, проанализировав активность петербуржцев в подземке.

Помимо Правобережной линии, где трафик вырос на 109%, также за год увеличилось использование мобильного интернета на Кировско-Выборгской линии — на 32% и на Невско-Василеостровской — на 17,7%.

В онлайн-сервисы пассажиры чаще всего заходят на станциях «красной» ветки — «Владимирской» и «Технологическом институте-1». Замыкает тройку лидеров по интернет-трафику «Достоевская».