Петербуржцы стали чаще заходить в интернет в метро — среди станций лидируют «Владимирская» и «Технологический институт-1»

За год с сентября 2022 по сентябрь 2023 года больше всего вырос трафик на Правобережной линии метро — более чем в два раза. Такие данные получили аналитики МТС, проанализировав активность петербуржцев в подземке.
Помимо Правобережной линии, где трафик вырос на 109%, также за год увеличилось использование мобильного интернета на Кировско-Выборгской линии — на 32% и на Невско-Василеостровской — на 17,7%.
В онлайн-сервисы пассажиры чаще всего заходят на станциях «красной» ветки — «Владимирской» и «Технологическом институте-1». Замыкает тройку лидеров по интернет-трафику «Достоевская».
Не перестают петербуржцы и просто звонить по мобильному телефону, находясь в метро. Среди станций самый большой трафик зафиксирован на «Площади Восстания», а если брать в разрезе года, то чаще всего люди звонят на «синей» и «зеленой» ветках, а точнее, на «Парнасе», «Невском проспекте» и «Гостином дворе».
«Беспрерывный интернет — это не роскошь, а необходимость в повседневной жизни и работе, особенно в таком большом городе, как Петербург, — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Быстрый доступ к интернет-сервисам и голосовой связи востребован, это демонстрирует и рост трафика почти на всех ветках метро».