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    В Сибири накрыли склады с тоннами вещества для производства наркотиков

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    Сотрудники Сибирской оперативной таможни пресекли контрабанду 11,5 тонн прекурсоров для производства синтетических наркотиков в Кемеровской области. Это крупнейшая партия, выявленная таможенниками в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы 17 ноября.

    Изначально на складах на территории области обнаружили прекурсоры наркотических средств массой 944 килограмма. В ходе дальнейшего расследования на складе в Новосибирской области нашли еще свыше 10,6 тонн. Общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 11,5 тонны.

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    Позже экспертиза подтвердила, что данные химические вещества могли использовать для производства синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды через таможенную границу прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.

    Всего за 9 месяцев этого года таможенники изъяли более 22 тонн наркотических и психотропных средств, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявили в службе.

    Фото: ФТС России

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