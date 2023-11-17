В Сибири накрыли склады с тоннами вещества для производства наркотиков

Сотрудники Сибирской оперативной таможни пресекли контрабанду 11,5 тонн прекурсоров для производства синтетических наркотиков в Кемеровской области. Это крупнейшая партия, выявленная таможенниками в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы 17 ноября.



Изначально на складах на территории области обнаружили прекурсоры наркотических средств массой 944 килограмма. В ходе дальнейшего расследования на складе в Новосибирской области нашли еще свыше 10,6 тонн. Общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 11,5 тонны.