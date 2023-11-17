В Сибири накрыли склады с тоннами вещества для производства наркотиков

Сотрудники Сибирской оперативной таможни пресекли контрабанду 11,5 тонн прекурсоров для производства синтетических наркотиков в Кемеровской области. Это крупнейшая партия, выявленная таможенниками в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы 17 ноября.
Изначально на складах на территории области обнаружили прекурсоры наркотических средств массой 944 килограмма. В ходе дальнейшего расследования на складе в Новосибирской области нашли еще свыше 10,6 тонн. Общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 11,5 тонны.
Позже экспертиза подтвердила, что данные химические вещества могли использовать для производства синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды через таможенную границу прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.
Всего за 9 месяцев этого года таможенники изъяли более 22 тонн наркотических и психотропных средств, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявили в службе.