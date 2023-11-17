В Новосибирске врачи спасли мужчину, которому в голову воткнули вилы. Зубцы вошли в череп на 11 сантиметров

Мужчину с вилами в голове спасли врачи новосибирской Городской клинической больницы №1. Два зубца сельхозинструмента вошли в череп на 11 сантиметров, но пострадавший, по предварительной информации, отделается только снижением зрения одного глаза. Подробности 17 ноября сообщает министерство здравоохранения Новосибирской области.

Мужчине 53 года. Скорая помощь доставила его в больницу в крайне тяжелом состоянии. Из головы пострадавшего торчали вилы, этими же вилами он получил несколько ударов в грудь.

Фото: Министерство здравоохранения Новосибирской области Поделиться Поделиться





Заместитель главврача по медицинской части больницы Елена Домрачева отметила, что за всю 93-летнюю историю горбольницы №1 пациентов с такими травмами у них не было. Пострадавшего осмотрели торакальный и абдоминальный хирурги, а также нейрохирург, офтальмолог и анестезиолог.



Врачи не стали извлекать вилы из головы сразу из-за высокого риска массивного кровотечения. На помощь медикам пришли спасатели, которые распилили вилы болгаркой прямо в операционной, после чего хирурги начали удалять каждый из зубьев поочередно. Операция шла 3,5 часа.

Оперировавший нейрохирург Антон Пономаренко рассказал, что зубья чудом не задели жизненно важные участки мозга. Один из них пробил височную кость и вошел в полость глазницы за глазное яблоко. При этом зрительный нерв не пострадал, а мозговую оболочку зубец просто отодвинул от кости. Второй прошел в полусантиметре от ствола головного мозга, повредив вену, но кровотечение быстро остановили.



Пострадавший провел в реанимации 10 дней и сейчас лечится в отделении нейрохирургии. Врачи осторожны в прогнозах, но пока предполагают, что последствий практически не будет, кроме несколько сниженного зрения правого глаза. Удалось избежать даже бактериального менингита, несмотря на то, что вилы были грязными.



Следственный комитет по Новосибирской области сообщал, что вилы в голову мужчине воткнул его знакомый в ходе ссоры на парковке. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемого заключили под стражу.

