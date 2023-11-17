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    Минобороны РФ: Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника

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    Атака украинских беспилотников произошла в Смоленской области, сообщает Министерство обороны РФ 17 ноября.

    По сообщению военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили три летательных аппарата. Губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале уточнил, что БПЛА были ликвидированы в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

    По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.

    Накануне Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Брянской области и еще трех БПЛА над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

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