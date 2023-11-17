В Петербурге 83-летний велосипедист скончался после столкновения с автомобилем на проспекте Луначарского

Пожилой житель Петербурга скончался после ДТП с автомобилем на проспекте Луначарского, напротив Муринского парка. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 17 ноября.
Авария произошла накануне около шести часов вечера. 83-летний мужчина на велосипеде был сбит машиной и получил тяжелейшие травмы. Больше всего пострадала голова, также пенсионер получил ушиб сердца и легких, пострадали позвоночник и конечности. Спустя три часа с момента госпитализации потерпевший умер в реанимации.
По факту гибели велосипедиста проводится проверка.