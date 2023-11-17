Мошенники сорвали джекпот. Почти 15 млн рублей петербуржцы перевели «безопасникам»

Жители Петербурга продолжают переводить мошенникам баснословные суммы, веря в их сказки про подозрительные действия со счетами. За сутки в полицию обратились несколько жителей города. Сумма потерянных средств практически достигла 15 миллионов рублей. Подробности стали известны «Фонтанке» 17 ноября.



Пенсионерке из Приморского района звонили с 19 октября. «Сотрудники ЦБ и силовики» уговорили ее продать квартиру и взять кредит. В результате 70-летняя женщина перевела жуликам 9 миллионов рублей.

Под тем же соусом мошенники увели у 75-летней петербурженки 2 миллиона 750 тысяч рублей. А ее подруга по несчастью из Выборгского района лишилась 3 млн 272 тысяч. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.