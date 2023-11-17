Пенсионера из Петербурга задержали за «минирование» несуществующего дома

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте возбуждено в Красносельском районе Петербурга после телефонного предупреждения. В среду вечером до полиции через службу 112 дозвонился мужчина и рассказал, что дома 55 по Краснопутиловской улице и улице Красных Текстильщиков заминированы.



Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, тем же вечером участковый пришел к хулигану домой. Им оказался пьяный 69-летний пенсионер. Дома также осматривались. То есть один дом. Было установлено, что дома 55 по улице Красных Текстильщиков не существует. Улицы такой тоже, к слову, нет. Есть одна улица Красного Текстильщика в центре Петербурга.