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    Пенсионера из Петербурга задержали за «минирование» несуществующего дома

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    Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте возбуждено в Красносельском районе Петербурга после телефонного предупреждения. В среду вечером до полиции через службу 112 дозвонился мужчина и рассказал, что дома 55 по Краснопутиловской улице и улице Красных Текстильщиков заминированы.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 ноября, тем же вечером участковый пришел к хулигану домой. Им оказался пьяный 69-летний пенсионер. Дома также осматривались. То есть один дом. Было установлено, что дома 55 по улице Красных Текстильщиков не существует. Улицы такой тоже, к слову, нет. Есть одна улица Красного Текстильщика в центре Петербурга.

    С пенсионером поговорили в отделе и отпустили фигуранта под обязательство о явке. В 2018 году в суд передавалось его дело об оскорблении представителя власти, но приговор так и не был вынесен — производство прекратили в связи с примирением сторон.

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