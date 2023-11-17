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    Когда сосед «стучит лопатой по забору», а собака бывает кусачей. Дачные войны в СНТ «Волна»

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    Давным-давно в одном далеком садоводстве в Ленинградской области бушевали соседские войны. И, как стало известно «Фонтанке», затяжной конфликт в СНТ «Волна», что недалеко от Большой Ижоры, по крайней мере, одной из сторон — здорово надоел.

    Дачники, которые считают себя жертвами соседского произвола, обратились в полицию с просьбой предоставить архив своих же жалоб на соседа — а их накопилось немало. Тут обращает на себя внимание продолжительность раздора и некоторые обстоятельства. Со слов людей, более чем за год в «Волне» успели пролиться и кровь, и помои.

    По данным редакции, все началось в сентябре 2022 года — с банального «сосед стучит лопатой по забору».

    Но уже к апрелю 2023 отношения между соседями напоминали полноценную войну. Апогеем стала драка, в ходе которой поверженный дачник у себя же на участке был, как подтвердили свидетели, немилосердно покусан немецкой овчаркой победителя.

    Далее настал черед тяжелой артиллерии — в следующей жалобе фигурирует рукотворный камнепад, в результате которого на крыше машины якобы появились вмятины, а на лобовом стекле — трещины. Причем, обстреляна машина была на участке её владельца.

    В июне те же граждане упоминаются в рассказе об очистке выгребной ямы с последующей раскладкой «удобрений» вдоль соседского забора.

    А в ноябре — в эпизоде с угрозами физической расправой.

    Можно с высокой степенью вероятности утверждать, что мира «Волне» в ближайшем будущем не видать. Поскольку история боевых действий собирается явно не для семейного альбома, а с прицелом на ответный удар.

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    СНТ Волна
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