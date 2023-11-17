Когда сосед «стучит лопатой по забору», а собака бывает кусачей. Дачные войны в СНТ «Волна»

Давным-давно в одном далеком садоводстве в Ленинградской области бушевали соседские войны. И, как стало известно «Фонтанке», затяжной конфликт в СНТ «Волна», что недалеко от Большой Ижоры, по крайней мере, одной из сторон — здорово надоел.

Дачники, которые считают себя жертвами соседского произвола, обратились в полицию с просьбой предоставить архив своих же жалоб на соседа — а их накопилось немало. Тут обращает на себя внимание продолжительность раздора и некоторые обстоятельства. Со слов людей, более чем за год в «Волне» успели пролиться и кровь, и помои.



По данным редакции, все началось в сентябре 2022 года — с банального «сосед стучит лопатой по забору».

Но уже к апрелю 2023 отношения между соседями напоминали полноценную войну. Апогеем стала драка, в ходе которой поверженный дачник у себя же на участке был, как подтвердили свидетели, немилосердно покусан немецкой овчаркой победителя.



Далее настал черед тяжелой артиллерии — в следующей жалобе фигурирует рукотворный камнепад, в результате которого на крыше машины якобы появились вмятины, а на лобовом стекле — трещины. Причем, обстреляна машина была на участке её владельца.



В июне те же граждане упоминаются в рассказе об очистке выгребной ямы с последующей раскладкой «удобрений» вдоль соседского забора.

А в ноябре — в эпизоде с угрозами физической расправой.

