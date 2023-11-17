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    Кишинев «показал зубы». Собака президента Молдавии укусила президента Австрии

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    Пес главы Молдавии Майи Санду укусил президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Это произошло после того, как лидеры встретились в Кишиневе, пишет 16 ноября РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVR Moldova.

    «Когда президент Австрии попытался его погладить, он укусил его за руку», — раскрывает обстоятельства нападения телеканал.

    Момент нападения показал и канал RT.

    Известно, что президентского пса зовут Кодруц. Он попал к Санду около полугода назад. Собаку взяли под опеку после автомобильной аварии, в которой животное сильно пострадало.

    Судя по кадрам, госпожа Санду не очень хорошо понимает повадки своего питомца. Любой опытный собаковод мог бы предсказать такое развитие событий. Характерная поза Кодруца перед нападением на австрийского президента говорила о том, что он не чувствует себя в безопасности и испытывает сильный стресс, который может закончится агрессией.

    Всё произошло во время прогулки по зданию администрации президента Молдавии. На встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу глава Австрии появился уже с заклеенной пластырем кистью.

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    Собака Майи Санду укусила президента Австрии
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