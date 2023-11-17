Кишинев «показал зубы». Собака президента Молдавии укусила президента Австрии

Пес главы Молдавии Майи Санду укусил президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Это произошло после того, как лидеры встретились в Кишиневе, пишет 16 ноября РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVR Moldova.



«Когда президент Австрии попытался его погладить, он укусил его за руку», — раскрывает обстоятельства нападения телеканал.

Момент нападения показал и канал RT.