Русскому музею подарят 180 акварелей и 44 мемориальных предмета царской семьи

На Международном культурном форуме в Петербурге 16 ноября было подписано соглашение, по которому Государственный Русский музей получит в дар коллекцию акварелей Великой княгини Ольги Александровны (180 рисунков) и мемориальные вещи семьи Императора Александра III (44 предмета). Об этом сообщает Министерство культуры. Даритель — уральский Благотворительный фонд «Святой Екатерины».
Директор Русского музея Алла Манилова сказала, что названные предметы «невероятно ценны» для музея, «потому что после 1917 года в Русском музее нет мемориальной коллекции».
«Теперь у нас появится новый фонд мемориальных предметов Александра III, а всю коллекцию мы представим в 2024 году на выставке, которая пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации», — пообещала она.
Международный культурный форум проходит в Петербурге с 16 по 18 ноября.