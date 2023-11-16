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    Музеи

    Русскому музею подарят 180 акварелей и 44 мемориальных предмета царской семьи

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    На Международном культурном форуме в Петербурге 16 ноября было подписано соглашение, по которому Государственный Русский музей получит в дар коллекцию акварелей Великой княгини Ольги Александровны (180 рисунков) и мемориальные вещи семьи Императора Александра III (44 предмета). Об этом сообщает Министерство культуры. Даритель — уральский Благотворительный фонд «Святой Екатерины».

    Директор Русского музея Алла Манилова сказала, что названные предметы «невероятно ценны» для музея, «потому что после 1917 года в Русском музее нет мемориальной коллекции».

    «Теперь у нас появится новый фонд мемориальных предметов Александра III, а всю коллекцию мы представим в 2024 году на выставке, которая пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации», — пообещала она.

    Международный культурный форум проходит в Петербурге с 16 по 18 ноября.

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