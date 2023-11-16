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    В Дагестане замглавы администрации Буйнакска Гамзат Османов лишился кисти руки после взрыва

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    В Дагестане врачи ампутировали кисть замглавы администрации Буйнакска Гамзату Османову, передает вечером 16 ноября ТАСС. Уточняется, что чиновник лишился конечности «в результате взрыва неустановленного происхождения». Жизнь Османова сейчас вне опасности, сообщили агентству в городской больнице Буйнакска.

    «В настоящее время жизни Османова ничего не угрожает, операция прошла успешно, чувствует себя хорошо», — цитирует ТАСС свой источник в больнице.

    Гамзату Османову 30 лет, перед тем как начать карьеру чиновника он был известен спортивными достижениями в вольной борьбе. В 2009 стал чемпионом Европы среди кадетов. В ноябре 2013 года одержал победу на Голден Гран-при в Баку. В декабре 2013 года стал чемпионом Азербайджана.

    Как сообщают некоторые кавказские телеграм-каналы, Османов пострадал якобы в результате взрыва светошумовой гранаты, и, возможно, считал боеприпас муляжом.

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    Гамзат ОсмановБуйнакскОторвало кисть
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