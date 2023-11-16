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    Точку поставил врач. В Ленобласти мать забрала заявление об изнасиловании дочери на вечеринке

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    Жительница Ломоносовского района Ленобласти забрала заявление об изнасиловании своей 16-летней дочери, которое она подала после того, как неизвестный прислал ей фотографию из загородного дома.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, мать отправила дочь на осмотр к гинекологу. Тот признаков насилия не нашел и заключил, что девушка живет половой жизнь с 14 лет.

    О ситуации стало известно в октябре 2023 года. По словам женщины, ее дочь отдыхала с компанией в арендованном домике, а на следующий день в WhatsApp с неизвестного номера ей прислали фото, на котором школьница лежит на кровати с подругой, а рядом — молодой человек без трусов.

    Позже девушка рассказала ей, что якобы во сне почувствовала между ног какое-то движение, но «значения этому не придала». Мать решила, что дочку изнасиловали и пошла в полицию.

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    Изнасилования не было
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