Точку поставил врач. В Ленобласти мать забрала заявление об изнасиловании дочери на вечеринке

Жительница Ломоносовского района Ленобласти забрала заявление об изнасиловании своей 16-летней дочери, которое она подала после того, как неизвестный прислал ей фотографию из загородного дома.



Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, мать отправила дочь на осмотр к гинекологу. Тот признаков насилия не нашел и заключил, что девушка живет половой жизнь с 14 лет.

О ситуации стало известно в октябре 2023 года. По словам женщины, ее дочь отдыхала с компанией в арендованном домике, а на следующий день в WhatsApp с неизвестного номера ей прислали фото, на котором школьница лежит на кровати с подругой, а рядом — молодой человек без трусов.