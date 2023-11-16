На Торфяной дороге автобусы и троллейбусы остановило ДТП

ДТП на перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги стало большой проблемой для пассажиров общественного транспорта. Движение автобусов и троллейбусов было фактически парализовано, сообщает читатель «Фонтанки». Длинная очередь видна на фото и видео.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
«Только что на тросе оттащили одну из машин и транспорт поехал, но около 20–30 автобусов и троллейбусов не могли проехать», — сообщил автор снимков в 22:16 мск 16 ноября.
По данным сервиса «Яндекс-Навигатор», на момент публикации движение в норме. В целом по городу система оценивает напряженность дорожной ситуации на два балла из десяти возможных.