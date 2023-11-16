    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, сев

    765мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.95eur96.59

    На Торфяной дороге автобусы и троллейбусы остановило ДТП

    615
    1 комментарий

    ДТП на перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги стало большой проблемой для пассажиров общественного транспорта. Движение автобусов и троллейбусов было фактически парализовано, сообщает читатель «Фонтанки». Длинная очередь видна на фото и видео.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    «Только что на тросе оттащили одну из машин и транспорт поехал, но около 20–30 автобусов и троллейбусов не могли проехать», — сообщил автор снимков в 22:16 мск 16 ноября.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным сервиса «Яндекс-Навигатор», на момент публикации движение в норме. В целом по городу система оценивает напряженность дорожной ситуации на два балла из десяти возможных.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close