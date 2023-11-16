Дошло до рукоприкладства. Пожар в квартире 90-летнего художника из Петербурга обернулся скандалом с соседями

Пострадавшие от пожара в квартире № 5 по Большому проспекту, 92, соседи художника Владимира Андреевича Снопова возмутились, что помощь оказывают ему, а их не учитывают. Жильцы квартир, что расположены выше и ниже, тоже пострадали, когда пожарные проливали стены. Это и стало причиной скандалов и оскорблений в адрес Владимира Андреевича. «Мы тоже пострадали, он виноват в пожаре, и все, что он получает, наполовину наше», — считают некоторые соседи.

14 ноября на Большом проспекте Васильевского острова загорелась обстановка в одной из комнат дома № 92. Двоих пострадавших госпитализировали, в том числе 90-летнего брата художника, инвалида на протяжении почти 30 лет. Из опасной зоны эвакуировали 26 человек — из сообщения МЧС. Подробности о пожаре в квартире Владимира Андреевича Снопова читайте здесь.

Взявшуюся помогать двоим 90-летним мужчинам, попавшим в трагическую ситуацию, депутата муниципального совета «Гавань» Нелли Вавилину тоже вовлекли в скандал. К ней обращались и с претензиями по поводу финансовой помощи, но у муниципалитета полномочий на ее оказание нет, это ее личная инициатива. «Фонтанка» попросила ее прокомментировать ситуацию. «Все оскорбления, что сыпятся со стороны соседей на Владимира Андреевича, беспочвенны, у него идеальная репутация. Да, он пожилой человек, ходит питаться в «Добродомик», есть ситуации, в которых он беспомощен, — возраст все-таки. Мы предложили соседям взять вещи, которые ему принесли, еду, воду. Но им это не надо», — говорит Нелли Вавилина.

Соседка Снопова рассказала помощникам депутата Вавилиной, что якобы дошло и до рукоприкладства. 16 ноября сосед снизу, по ее словам, «набросился на художника и стал его душить». Полицию, отмечала женщина, не вызвали, как и не писали заявление.

Депутат посещала квартиру погорельцев вчера, 15 ноября. А сегодня приходили представители опеки и районного отдела социальной защиты. Сотрудники районной администрации составили акт о состоянии квартиры и готовят документы на выделение средств на работы по ликвидации последствий пожара. Таким же путем должны пойти все пострадавшие — чтобы получить финансовую помощь на ремонт, надо обратиться в районный отдел социальной защиты Василеостровской администрации.