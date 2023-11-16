МИД РФ раскрыл, сколько европейцев посетят Россию в 2023 году

Около 100 тысяч граждан ЕС получат российскую визу и въедут в РФ в 2023 году. Об этом сообщил 16 ноября статс-секретарь — замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



В течение 2022 года около 60 тысяч граждан ЕС получали российскую визу и въезжали в страну. Таким образом, турпоток вырастет примерно на 67%.

Однако, если сравнивать статистику въездного туризма с допандемийным 2019 годом за три квартала 2023 года, Россия приняла в 10 раз меньше туристов, отмечает АТОР. В подавляющем большинстве поездки этого года — это деловые визиты.