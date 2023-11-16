Полиция на Украине возбудила новое уголовное дело против Арестовича*

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили депутат Верховной рады Наталья Пипа и украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.



В отношении Арестовича* группа украинских депутатов подавала заявления из-за его «заведомо неправдивого сообщения о совершении уголовного преступления». Как отмечает ТАСС, 2 июня парламентарий Пипа во Львове сделала замечание молодому человеку, который исполнял на улице песни Виктора Цоя. В ответ подросток начал ее оскорблять, она вызвала полицию. Местный суд признал его виновным в административном нарушении из-за ругательств в отношении Пипы. После этого Арестович* обратился с заявлением «о разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку» Пипой из-за конфликта во Львове.