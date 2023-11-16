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    Полиция на Украине возбудила новое уголовное дело против Арестовича*

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    11 комментариев

    Нацполиция Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили депутат Верховной рады Наталья Пипа и украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

    В отношении Арестовича* группа украинских депутатов подавала заявления из-за его «заведомо неправдивого сообщения о совершении уголовного преступления». Как отмечает ТАСС, 2 июня парламентарий Пипа во Львове сделала замечание молодому человеку, который исполнял на улице песни Виктора Цоя. В ответ подросток начал ее оскорблять, она вызвала полицию. Местный суд признал его виновным в административном нарушении из-за ругательств в отношении Пипы. После этого Арестович* обратился с заявлением «о разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку» Пипой из-за конфликта во Львове.

    Агентство отмечает, что это уже второе уголовное дело, которое полиция возбудила в отношении Арестовича*. Ранее на него подали жалобу из-за того, что на своих семинарах он называл женщин «существами, которых хочется душить».

    По данным украинских СМИ, в настоящее время бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* не находится на территории страны.

    В России Арестович* объявлен в розыск.

    *Внесен в список террористов и экстремистов.

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    Комментарии 11

    Гость16 Ноя 2023 в 19:43
    Да пофиг на них..
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