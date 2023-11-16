Бывший мэр Кирова получил 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима за пособничество в мошенничестве

Бывший глава города Кирова Владимир Быков 16 ноября выслушал приговор в зале Первомайского районного суда. Экс-мэра признали виновным в пособничестве в мошенничестве. По совокупности ему назначено наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».



Установлено, что в 2014-2016 годах Быков выступал пособником в афере, из-за которой АО «Автотранспортное предприятие» потеряло 22 млн рублей. Действия были квалифицированы как мошенничестве, статью о взятке суд исключил как излишество следствия.