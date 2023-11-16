Бывший мэр Кирова получил 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима за пособничество в мошенничестве

Бывший глава города Кирова Владимир Быков 16 ноября выслушал приговор в зале Первомайского районного суда. Экс-мэра признали виновным в пособничестве в мошенничестве. По совокупности ему назначено наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».
Установлено, что в 2014-2016 годах Быков выступал пособником в афере, из-за которой АО «Автотранспортное предприятие» потеряло 22 млн рублей. Действия были квалифицированы как мошенничестве, статью о взятке суд исключил как излишество следствия.
В феврале тот же суд Кирова приговорил Быкова за взятку и мошенничество к 9 годам в ИК строгого режима и к штрафу в 17 млн рублей. При этом по эпизоду о пособничестве в хищении 22 млн рублей АТП его оправдали.
В мае Кировский обслуд пересмотрел уголовное дело и назначил Быкову 8,5 лет ИК строгого режима и штраф 3 млн рублей. Фигуранта признали виновным в мошенничестве с муниципальным участком и получением взятки. В то же время был отменен приговор первой инстанции в части оправдания бывшего мэра по делу о пособничестве в хищении денег и осуждения за взятку в 7,8 млн рублей.
Быков стоял во главе Кирова с 2007 по 2016 годы. После он перешел на работу в областное Заксобрание и стал спикером, будучи также секретарем региональной ячейки «Единой России». В конце 2019 года бывшего чиновника задержали.