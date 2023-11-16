Петербургская прокуратура проводит проверку по факту заражения учеников английской школы в Центральном районе сальмонеллезом

Среди учеников 4 класса школы №185 Центрального района зафиксировано как минимум два подтвержденных случая заражения сальмонеллезом. Дети находятся на лечении уже более трех недель.

Об этом «Фонтанке» рассказала в четверг, 16 ноября, мама одной из девочек, Марина. По ее словам, 21 октября ее 10-летняя дочь Таисия вернулась из школы с недомоганием. К вечеру температура поднялась до 40 градусов, началась сильная диарея. 22 октября родители отвезли девочку в Филатовскую больницу, где у ребенка взяли анализ на сальмонеллез. Анализ оказался положительным. От госпитализации семья отказалась, так как Таисия плакала и не хотела оставаться в больнице одна.



По словам Марины, в классе ее дочери еще как минимум шестеро детей почувствовали недомогание в тех же числах, что и Таисия, у одной девочки медики также подтвердили сальмонеллез. На данный момент, 16 ноября, Таисия все еще находится на амбулаторном лечении. 10 ноября семья получила третий по счету с начала болезни положительный анализ дочери на сальмонеллез.



О диагнозе Таисии, по словам Марины, знали в детской городской поликлинике, где ребенок наблюдается у участкового педиатра. Также мать сообщила о результате анализа директору школы и ведущему специалисту общего сектора отдела образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга, курирующему вопросы школьного питания. Однако и в школе, и в администрации, по словам матери, к ситуации не отнеслись с должным вниманием.



«Я предполагаю, что причина сальмонеллеза может быть в питьевом йогурте, который выдавали в школе на завтрак, так как котлеты или супы дочь там обычно не ест, — говорит Марина. — В школе предположили, что отравившиеся дети в тот день поели что-то «на улице». Но в те дни дочь между школой и кружком хореографии возвращалась обедать домой».

