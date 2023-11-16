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    Признание и Влияние

    Финалисты премии «Фонтанки» получили дипломы — теперь они ждут ваших голосов

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    «Фонтанка» торжественно наградила почетными дипломами компании, набравшие больше всего голосов на этапе номинирования премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». И теперь все 100 финалистов ждут ваших голосов.

    «Вы действительно для нас победители, ведь из тысяч компаний города наши читатели назвали именно вас, — приветствовал всех на церемонии генеральный директор «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский. — И хотя мы не относимся к этому как к соревнованию, но желаем всем победы».

    Поскольку в финал вышло 100 компаний, то награждение разделили на два дня. Больше подробностей с церемонии и фотографий финалистов вы сможете увидеть в ближайшие дни на «Фонтанке».

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    Напомним, что на протяжении месяца читатели «Фонтанки» предлагали в качестве номинантов компании и учреждения, которые они хотели бы поддержать в этом году по десяти номинациям. Те, кого называли чаще всего, вошли в «Топ-10» по каждой номинации и прошли в следующий этап премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Теперь их победа зависит от того, сколько человек проголосует за них. Сделать это можно на сайте премии, предварительно авторизовавшись.

    Представляем номинантов, которых наградили на церемонии «Топ-10».

    Финансовый сервис года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    АО «АЛЬФА-БАНК»

    БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

    ВТБ

    ГАЗПРОМБАНК

    РАЙФФАЙЗЕН БАНК

    СБЕР

    СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СБП)

    ТИНЬКОФФ

    УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ»

    ЯНДЕКС БАНК

    Автодилер года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    АВТОПОЛЕ

    АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «МАКСИМУМ»

    АВТОЦЕНТР «АЛАРМ-МОТОРС»

    АКСЕЛЬ ГРУПП

    ГК «АВАНГАРД»

    ГК ЭЛАН-МОТОРС

    ГРУППА КОМПАНИЙ WAGNER AUTO

    ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР СИГМА МОТОРС

    РОЛЬФ

    СЕТЬ АВТОЦЕНТРОВ КЛЮЧАВТО

    СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    ГРУЗОВИЧКОФ

    ГРУППА КОМПАНИЙ «КВС»

    ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ЯБЛОЧКОВ

    ЛЕНРЕМОНТ

    ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

    ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

    ТОКИО-CITY

    ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТЕКС»

    METEOR LIFT

    ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SOLOPHARM

    Загородный отдых года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    БАЗА ОТДЫХА «ВОХОТКА»

    БАЗА ОТДЫХА «ИЛОРАНТА»

    БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

    БОР 812

    ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО»

    КУРОРТ «ИГОРА»

    КУРОРТ «ОХТА ПАРК»

    СЕТЬ ЗАГОРОДНЫХ SMART-КОТТЕДЖЕЙ ЁLKI

    СЕТЬ КОТТЕДЖЕЙ «СОВА»

    ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ «КУРГАЛА»

    Учебное заведение года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

    ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМ. АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА

    МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

    РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РАНХИГС)

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФЕССОРА М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПБГЭУ)

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

    Онлайн-сервис года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    «ГОСУСЛУГИ»

    «САМОКАТ»

    «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»

    МОБИЛЬНЫЙ БАНК АЛЬФА-ОНЛАЙН

    ГРУЗОВИЧКОФ

    ЯНДЕКС

    ЯНДЕКС GO

    OZON

    SKYNET

    WILDBERRIES

    Работодатель года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    АВТОПОЛЕ

    АО «АЛЬФА-БАНК»

    ГЛАВСТРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    ГРУППА КОМПАНИЙ «КВС»

    МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «АБИА»

    ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

    ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТЕКС»

    FITNESS HOUSE

    SKYNET

    ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SOLOPHARM

    Торгово-развлекательный центр года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    ТРК «ГРАНД КАНЬОН»

    ТРК «ЕВРОПОЛИС»

    ТРК «КОНТИНЕНТ»

    ТРК «ЛЕТО»

    ТРК «ПИТЕР-РАДУГА»

    ТРК «СИТИ МОЛЛ»

    ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ»

    ТРЦ «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА»

    ТРЦ «МЕГА ДЫБЕНКО»

    ТРЦ «ОХТА МОЛЛ»

    Event-пространство года

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    АРТ-ПРОСТРАНСТВО KOKON SPACE

    ГАЛЕРЕЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА «ЦИФЕРГАУЗ»

    ДК КИРОВА ПЕТЕРБУРГ

    СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ

    СЕТЬ ПАРКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ MIR VR

    ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО «АРТРАЗБЕГ»

    ЭКСПОФОРУМ

    EVENTYON

    LOFT HALL

    MAZAPARK

    Сервис года для животных

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    ЗООМАГАЗИН LAPKI.SHOP

    ЗООСАЛОН ФОКС

    ЗООСАЛОН MAXPET

    СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕК PETSHOP

    СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И ПЕТ-СЕРВИСОВ «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»

    СТУДИЯ ГРУМИНГА «NICOLE»

    ЦЕНТР ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЗООПОЛИС

    ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОБАК STRONG DOG

    ШКОЛА ДРЕССИРОВКИ СОБАК CLEVERDOG

    МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ PET BISTRO

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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