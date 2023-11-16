Финалисты премии «Фонтанки» получили дипломы — теперь они ждут ваших голосов

«Фонтанка» торжественно наградила почетными дипломами компании, набравшие больше всего голосов на этапе номинирования премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». И теперь все 100 финалистов ждут ваших голосов.
«Вы действительно для нас победители, ведь из тысяч компаний города наши читатели назвали именно вас, — приветствовал всех на церемонии генеральный директор «АЖУР-МЕДИА» Дмитрий Витковский. — И хотя мы не относимся к этому как к соревнованию, но желаем всем победы».
Поскольку в финал вышло 100 компаний, то награждение разделили на два дня. Больше подробностей с церемонии и фотографий финалистов вы сможете увидеть в ближайшие дни на «Фонтанке».
Напомним, что на протяжении месяца читатели «Фонтанки» предлагали в качестве номинантов компании и учреждения, которые они хотели бы поддержать в этом году по десяти номинациям. Те, кого называли чаще всего, вошли в «Топ-10» по каждой номинации и прошли в следующий этап премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Теперь их победа зависит от того, сколько человек проголосует за них. Сделать это можно на сайте премии, предварительно авторизовавшись.
Представляем номинантов, которых наградили на церемонии «Топ-10».
Финансовый сервис года
АО «АЛЬФА-БАНК»
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ВТБ
ГАЗПРОМБАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК
СБЕР
СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СБП)
ТИНЬКОФФ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ»
ЯНДЕКС БАНК
Автодилер года
АВТОПОЛЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «МАКСИМУМ»
АВТОЦЕНТР «АЛАРМ-МОТОРС»
АКСЕЛЬ ГРУПП
ГК «АВАНГАРД»
ГК ЭЛАН-МОТОРС
ГРУППА КОМПАНИЙ WAGNER AUTO
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР СИГМА МОТОРС
РОЛЬФ
СЕТЬ АВТОЦЕНТРОВ КЛЮЧАВТО
СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
ГРУЗОВИЧКОФ
ГРУППА КОМПАНИЙ «КВС»
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ЯБЛОЧКОВ
ЛЕНРЕМОНТ
ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
ТОКИО-CITY
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТЕКС»
METEOR LIFT
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SOLOPHARM
Загородный отдых года
БАЗА ОТДЫХА «ВОХОТКА»
БАЗА ОТДЫХА «ИЛОРАНТА»
БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
БОР 812
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО»
КУРОРТ «ИГОРА»
КУРОРТ «ОХТА ПАРК»
СЕТЬ ЗАГОРОДНЫХ SMART-КОТТЕДЖЕЙ ЁLKI
СЕТЬ КОТТЕДЖЕЙ «СОВА»
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ «КУРГАЛА»
Учебное заведение года
БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМ. АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА
МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РАНХИГС)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФЕССОРА М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (СПБГЭУ)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Онлайн-сервис года
«ГОСУСЛУГИ»
«САМОКАТ»
«СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
МОБИЛЬНЫЙ БАНК АЛЬФА-ОНЛАЙН
ГРУЗОВИЧКОФ
ЯНДЕКС
ЯНДЕКС GO
OZON
SKYNET
WILDBERRIES
Работодатель года
АВТОПОЛЕ
АО «АЛЬФА-БАНК»
ГЛАВСТРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГРУППА КОМПАНИЙ «КВС»
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «АБИА»
ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТЕКС»
FITNESS HOUSE
SKYNET
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SOLOPHARM
Торгово-развлекательный центр года
ТРК «ГРАНД КАНЬОН»
ТРК «ЕВРОПОЛИС»
ТРК «КОНТИНЕНТ»
ТРК «ЛЕТО»
ТРК «ПИТЕР-РАДУГА»
ТРК «СИТИ МОЛЛ»
ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ»
ТРЦ «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА»
ТРЦ «МЕГА ДЫБЕНКО»
ТРЦ «ОХТА МОЛЛ»
Event-пространство года
АРТ-ПРОСТРАНСТВО KOKON SPACE
ГАЛЕРЕЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА «ЦИФЕРГАУЗ»
ДК КИРОВА ПЕТЕРБУРГ
СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ
СЕТЬ ПАРКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ MIR VR
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО «АРТРАЗБЕГ»
ЭКСПОФОРУМ
EVENTYON
LOFT HALL
MAZAPARK
Сервис года для животных
ЗООМАГАЗИН LAPKI.SHOP
ЗООСАЛОН ФОКС
ЗООСАЛОН MAXPET
СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕК PETSHOP
СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И ПЕТ-СЕРВИСОВ «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»
СТУДИЯ ГРУМИНГА «NICOLE»
ЦЕНТР ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЗООПОЛИС
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОБАК STRONG DOG
ШКОЛА ДРЕССИРОВКИ СОБАК CLEVERDOG
МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ PET BISTRO