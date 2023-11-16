Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащим и судьям

Законопроект, приостанавливающий на год индексацию зарплат государственных служащих, помощников депутатов и сенаторов и судей, 16 ноября был принят Госдумой в окончательном, третьем, чтении. Изначально в список включали еще военных и полицейских, но затем убрали.



Согласно законопроекту, индексация заработной платы будет приостановлена до 1 января 2025 года. Документ вносит соответствующие изменения в законы РФ «О статусе судей», «О статусе сенатора и депутата» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации». При внесении законопроекта на рассмотрение Госдумы приостановку предлагалось распространить также на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, но ко второму чтению их исключили из списка.