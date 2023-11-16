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    «Ъ»: в Минеральных Водах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

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    Тела бывшего командующего 6-й воздушной армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его супруги обнаружили в их частном доме в Ставропольском крае. Он находится в поселке Анджиевский, который относится к городу Минеральные Воды. По неофициальной информации, они скончались неделю назад, и смерть была ненасильственной. Официально смерть экс-командующего в регионе пока никто не комментирует, пишет 16 ноября «Коммерсантъ».

    Как пояснили изданию, расследование проводит региональное управление ФСБ.

    Утверждается, что тела супругов нашли лежащими рядом в постели. Возникла версия об отравлении газом, но замеры не показали превышения нормы угарного газа в помещении.

    Причину смерти установит экспертиза.

    Владимир Свиридов родился в 1955 году в Минеральных Водах. В 1979 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище. Служил в Дальневосточном военном округе и в Группе советских войск в Германии, где командовал авиационным звеном, после чего был назначен заместителем командира, а затем — командиром авиационной эскадрильи. В 1992 году окончил Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, после чего служил на Северном Кавказе. В 2002 году окончил Военную академию Генштаба ВС РФ и в 2005-м году был назначен командующим 6-й армией ВВС и ПВО, которую возглавлял до 2009 года. В отставку он вышел в звании генерал-лейтенанта и вернулся в родной город.

    За годы службы освоил больше десяти типов самолетов, был награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», имел звание «Заслуженный военный летчик РФ».

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