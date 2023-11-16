«Ъ»: в Минеральных Водах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

Тела бывшего командующего 6-й воздушной армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его супруги обнаружили в их частном доме в Ставропольском крае. Он находится в поселке Анджиевский, который относится к городу Минеральные Воды. По неофициальной информации, они скончались неделю назад, и смерть была ненасильственной. Официально смерть экс-командующего в регионе пока никто не комментирует, пишет 16 ноября «Коммерсантъ».

Как пояснили изданию, расследование проводит региональное управление ФСБ.



Утверждается, что тела супругов нашли лежащими рядом в постели. Возникла версия об отравлении газом, но замеры не показали превышения нормы угарного газа в помещении.