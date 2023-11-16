В Петербурге собирают новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» проводит акцию по сбору новогодних подарков для своих подопечных — детей и взрослых с тяжёлыми множественными нарушениями развития.



Некоторые из подопечных живут в семьях, кто-то — в проектах сопровождаемого проживания. Но подавляющее большинство — в учреждениях: в детских домах и психоневрологических интернатах.



Акция называется «Лично для тебя», так как каждый подарок будет индивидуальным.



«Это не просто подарки — это исполнение мечты для каждого из наших ребят. В этом году мы собрали 603 желания. Например, Боря — он любит читать книги, это скрашивает однообразные дни в интернате. Он попросил подарить ему светильник на прищепке, тогда он сможет вдоволь вечером почитать, никому не мешая. А Галя живёт в детском доме-интернате, она любит слушать сказки и песенки. Поэтому точно обрадуется интерактивному зайчику, который и поёт, и рассказывает, и в руке его держать удобно», — рассказывают в «Перспективах».

