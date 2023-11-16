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    В Петербурге собирают новогодние подарки для детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью

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    Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» проводит акцию по сбору новогодних подарков для своих подопечных — детей и взрослых с тяжёлыми множественными нарушениями развития.

    Некоторые из подопечных живут в семьях, кто-то — в проектах сопровождаемого проживания. Но подавляющее большинство — в учреждениях: в детских домах и психоневрологических интернатах.

    Акция называется «Лично для тебя», так как каждый подарок будет индивидуальным.

    «Это не просто подарки — это исполнение мечты для каждого из наших ребят. В этом году мы собрали 603 желания. Например, Боря — он любит читать книги, это скрашивает однообразные дни в интернате. Он попросил подарить ему светильник на прищепке, тогда он сможет вдоволь вечером почитать, никому не мешая. А Галя живёт в детском доме-интернате, она любит слушать сказки и песенки. Поэтому точно обрадуется интерактивному зайчику, который и поёт, и рассказывает, и в руке его держать удобно», — рассказывают в «Перспективах».

    Присоединиться к команде Дедов Морозов и Снегурочек и помочь в сборе подарков может любой желающий. Как это сделать, можно узнать на сайте акции.

    «Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 году в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнерства ведется по трем направлениям:

    — Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    — Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №м3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях № 3 и № 10, а также организована работа трех мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

    — Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 годах в рамках совместного проекта c АНО «Новые перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут молодые люди с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

    Вся деятельность ведётся на благотворительные пожертвования.

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