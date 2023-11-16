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    В Китае открылся совместный вуз Политеха и Сианьского технологического университета

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    3 комментария

    Совместный политехнический институт петербургского Политеха и Сианьского технологического университета (СТУ) был открыт в Китае в торжественной обстановке. Об этом было объявлено 16 ноября.

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    В первом потоке в октябре обучение начали 177 студентов из Китая. На протяжении трех лет они будут учиться в своей стране, а выпускной курс пройдет в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

    Отмечается, что подготовка в Совместном политехе пока идет по трем направлениям. Бакалаврам на английском преподают «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Материаловедение и технологии материалов» и «Электроэнергетику и электротехнику».

    «У студентов Совместного института есть уникальный шанс взять все лучшее от российского и китайского образования, погрузиться в научную, исследовательскую, культурную среду обеих стран, установить тесные дружеские контакты с молодежью из санкт-петербургского Политеха», — заявил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

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    Президент СТУ Яо Яо отметил, что задача обеих стран — «быть специалистами, способными быстро реагировать на международные вызовы и изменения, обладающими соответственными компетенциями».

    Петербургский и китайский вузы сотрудничают с 2019 года, когда была запущена совместная программа стажировок «ТУ Сиань — Политех». Переговоры о создании совместного российско-китайского вуза начались в январе 2020-го. Соглашение о создании Совместного политехнического института было подписано в 2022 году.

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    Комментарии 3

    Гость16 Ноя 2023 в 13:45
    А назвали его СИНЬПУХ
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