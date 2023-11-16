«Голливуд перестал иметь кумулятивный эффект, нам нельзя потерять эту возможность»: Эрнст высказался об американском кино

Американская киноиндустрия потеряла былое влияние, и у российских творцов появилась возможность через кино «начать проговаривать время, которое формируется на наших глазах», первыми «почувствовать вектор времени». Об этом в Главном штабе в первый день Форума объединённых культур высказался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.



«Настоящее, сильное кино было вытеснено вариантами Marvel и DC Comics, и в значительной степени весь потенциал расформировывался на разные платформы, тут же отсепарировав аудиторию», — сказал Эрнст. Он предположил, что сегодня «голливудское кино перестало иметь кумулятивный эффект»: раньше великие фильмы смотрели и обсуждали по всему миру, «и это был важнейший идеологический и смысловой посыл». Сегодня же ощущения совместного просмотра и важности не возникает: пользователи потребляют контент на разных платформах, а ставка уже давно «сделана на подростков».

