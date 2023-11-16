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    Передали привет «уважаемому Тому Крузу»: Эрнст назвал фильм «Вызов» катализатором космической темы

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    Успех фильма «Вызов» показал, что настало время возвращать космическую тематику в кинематограф. Как заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на Форуме объединённых культур в Главном штабе Эрмитажа 16 ноября, картина стала «важным катализатором» для отечественного кинематографа.

    «Нам удалось всë преодолеть, спасибо Дмитрию Рогозину, иначе бы ничего не получилось», — отметил он. По мнению продюсера, именно работа над этой картиной позволила впервые «преодолеть закрытость, субъективность», наладить связь кинематографистов с космонавтами, которые привыкли все делать — даже работать с камерой — самостоятельно.

    «Заодно мы передали привет уважаемому нами Тому Крузу, которому мы ничего плохого не хотели», — сказал Эрнст и добавил, что надеется, что «с Климом [Шипенко. — Прим.ред.]» ещё будет «в полëтном возрасте, чтобы вторую часть «Вызова» снимать».

    По мнению сценариста и продюсера Клима Шипенко, будущие фильмы вполне могут сниматься и на Земле. В пример он привёл опыт Китая, в котором строят целые павильоны для съёмок космических блокбастеров.

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    Константин Эрнст
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    Комментарии 27

    Гость16 Ноя 2023 в 13:59
    🤮🤮
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