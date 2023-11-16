Передали привет «уважаемому Тому Крузу»: Эрнст назвал фильм «Вызов» катализатором космической темы

Успех фильма «Вызов» показал, что настало время возвращать космическую тематику в кинематограф. Как заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст на Форуме объединённых культур в Главном штабе Эрмитажа 16 ноября, картина стала «важным катализатором» для отечественного кинематографа.



«Нам удалось всë преодолеть, спасибо Дмитрию Рогозину, иначе бы ничего не получилось», — отметил он. По мнению продюсера, именно работа над этой картиной позволила впервые «преодолеть закрытость, субъективность», наладить связь кинематографистов с космонавтами, которые привыкли все делать — даже работать с камерой — самостоятельно.

