Семак рассказал о травмированных игроках в «Зените»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии товарищеского матча против «Нефтчи» на брифинге на базе команды в Удельном парке рассказал журналистам о состоянии травмированных игроков.



По словам Семака, у Матео Кассьерры небольшое повреждение, он не сможет принять участие в этой игре и не полетел в сборную. Ерохин по той же причине также не сможет играть против «Нефтчи». Из травмированных футболистов все продолжают реабилитацию. Есть Марио Фернандес, который начинает занятия в общей группе фрагментарно. Остальные, указал тренер команды, работают по своему плану. Чуть позже ждут Васильева и Караваева.