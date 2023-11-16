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    Семак рассказал о травмированных игроках в «Зените»

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    Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии товарищеского матча против «Нефтчи» на брифинге на базе команды в Удельном парке рассказал журналистам о состоянии травмированных игроков.

    По словам Семака, у Матео Кассьерры небольшое повреждение, он не сможет принять участие в этой игре и не полетел в сборную. Ерохин по той же причине также не сможет играть против «Нефтчи». Из травмированных футболистов все продолжают реабилитацию. Есть Марио Фернандес, который начинает занятия в общей группе фрагментарно. Остальные, указал тренер команды, работают по своему плану. Чуть позже ждут Васильева и Караваева.

    Семак также добавил, что есть разные варианты, кто начнет игру в атаке, будет видно. Возможно, Изидор, а возможно, Мантуан.

    «Зенит» сыграет с «Нефтчи» 18 ноября в Баку. Начало в 20:00 по московскому времени.

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