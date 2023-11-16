Главврач и кадровик петербургской поликлиники задержаны по делу о премиях из воздуха

Сотрудники экономической полиции Приморского района Петербурга задержали главного врача и кадровика одной из районных поликлиник. Последний, по данным оперативников, каждый месяц получал доплаты и премии, порой в размере трех окладов. Следствие считает, что надбавки выплачивались кадровику безосновательно.



«Такими же незаконными приказами главному кадровику поликлиники оформлялись незаконные доплаты за расширение зон обслуживания. Речь идет об оплате так называемой совмещенки, дополнительного функционала по линии административной работы. При этом надбавка за совмещение достигала 300 % от оклада», — рассказали 16 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.