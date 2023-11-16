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    В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с представителями бизнеса

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    В Кремле рассказали, о чем говорил президент России Владимир Путин с представителями бизнеса. Встреча прошла накануне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам 16 ноября, что основным вопросом был перевод ряда компаний в российскую юрисдикцию.

    По словам Пескова, президент заслушал выступления предпринимателей и представителей экономического блока правительства. Речь шла о шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности российской экономики и созданию конкурентоспособных условий для завершения процесса по переводу компаний в Россию.

    «Подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие, так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом, и сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, используя все доступные механизмы для этого. Чтобы бизнес не сталкивался с проблемами и переводил сюда свои компании, открывал новые рабочие места, создавал новые предприятия, вкладывал зарабатываемые деньги у себя на Родине», — рассказал представитель Кремля.

    Песков добавил, что инициатива по переводу компаний во многом исходила от представителей бизнеса.

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