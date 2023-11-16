В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с представителями бизнеса

В Кремле рассказали, о чем говорил президент России Владимир Путин с представителями бизнеса. Встреча прошла накануне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам 16 ноября, что основным вопросом был перевод ряда компаний в российскую юрисдикцию.



По словам Пескова, президент заслушал выступления предпринимателей и представителей экономического блока правительства. Речь шла о шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности российской экономики и созданию конкурентоспособных условий для завершения процесса по переводу компаний в Россию.