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    Петербурженка пошла гулять с собакой и провалилась в припорошенный снегом люк. Платить коммунальщиков заставили

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    Жительница Петербурга вышла на ночную прогулку с собакой и получила серьезные травмы. Виной тому оказался открытый, но припорошенный снегом люк. Взыскивать компенсацию морального вреда пришлось судебным приставам. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба управления приставов по Петербургу.

    По данным ведомства, инцидент произошел 14 января 2022 года на территории Славянки. После полуночи петербурженка вышла гулять с собакой и упала в незакрытый люк. Следствием стали ушибы бедра и левой височной области. Одним из диагнозов стала закрытая черепно-мозговая травма.

    Женщина пошла в суд, который установил, что газон, на котором гуляла петербурженка, не предназначен для прогулок. Правда, коммунальщикам платить все равно пришлось — компенсацию морального вреда.

    80 тысяч рублей пришлось взыскивать силами приставов.

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