Петербурженка пошла гулять с собакой и провалилась в припорошенный снегом люк. Платить коммунальщиков заставили

Жительница Петербурга вышла на ночную прогулку с собакой и получила серьезные травмы. Виной тому оказался открытый, но припорошенный снегом люк. Взыскивать компенсацию морального вреда пришлось судебным приставам. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба управления приставов по Петербургу.



По данным ведомства, инцидент произошел 14 января 2022 года на территории Славянки. После полуночи петербурженка вышла гулять с собакой и упала в незакрытый люк. Следствием стали ушибы бедра и левой височной области. Одним из диагнозов стала закрытая черепно-мозговая травма.

