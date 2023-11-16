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    Цены на красную икру на Дальнем Востоке упали на 25 % на фоне рекордного вылова лососевых

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    На Дальнем Востоке снижаются оптовые цены на красную икру. Основная причина в росте производства на фоне увеличения вылова лососевых, пишет 16 ноября РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

    По данным ассоциации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25 % по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В среднем она идет по 3,5 тысячи рублей за килограмм при оптовой покупке. Икра кеты стоит на уровне прошлого года — около 4 тысяч рублей за килограмм. При этом оптовики предлагают ее и по 3,5 тысячи рублей за килограмм, что на 12 % меньше, чем в прошлом ноябре, говорят в ВАРПЭ.

    Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что объем производства икры вырос на фоне удачной лососевой путины, которая стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений. Вылов превысил 608,4 тысячи тонн, при этом 678 тысяч тонн было только в 2018 году.

    За три квартала 2023 года произведено 21,1 тысячи тонн икры, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. тонн).

    В ВАРПЭ подсчитали, что в период с 2009 по 2022 годы россияне употребляли около 15–20 тысяч тонн красной икры ежегодно. По прогнозу, по итогам 2023 года производство красной икры в несколько раз превысит прошлогодний показатель и достигнет более 25 тысяч тонн.

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