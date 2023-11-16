Цены на красную икру на Дальнем Востоке упали на 25 % на фоне рекордного вылова лососевых

На Дальнем Востоке снижаются оптовые цены на красную икру. Основная причина в росте производства на фоне увеличения вылова лососевых, пишет 16 ноября РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).



По данным ассоциации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25 % по сравнению с тем же месяцем 2022 года. В среднем она идет по 3,5 тысячи рублей за килограмм при оптовой покупке. Икра кеты стоит на уровне прошлого года — около 4 тысяч рублей за килограмм. При этом оптовики предлагают ее и по 3,5 тысячи рублей за килограмм, что на 12 % меньше, чем в прошлом ноябре, говорят в ВАРПЭ.

