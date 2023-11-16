Наделали шуму. Соседский конфликт закончился стрельбой в Петербурге

В Петербурге соседи обстреляли окна чужой квартиры после жалобы на шум. Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, все произошло на улице Кораблестроителей.



По предварительным данным, 45-летний житель коммунальной квартиры на первом этаже сделал замечание шумным соседям. Ответ не заставил себя долго ждать. Ночью 11 ноября неизвестные обстреляли мужчине окна на кухне из пневматики — всего 12 отверстий.

Подозреваемых задержали через несколько дней. Ими оказались два молодых парня, один из которых как раз проживает в соседней квартире. У них изъяли два пневматических пистолета и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.